Scade alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024 la presentazione delle candidature alla manifestazione d’interesse per la proposta di attività culturali, artistiche e musicali in favore degli studenti universitari, da presentare tramite portale di eProcurement dell’Ersu raggiungibile dal seguente link

https://ersupalermo.traspare.com/employees/sign_up

L’avviso è rivolto alle istituzioni e alle associazioni culturali per la presentazione di proposte destinate al target degli studenti universitari utenti dell’Ersu in Sicilia occidentale che frequentano le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica. Obbiettivo principale di questa iniziativa è promuovere iniziative culturali, artistiche e musicali che arricchiscano l’esperienza universitaria degli studenti durante l’anno accademico 2024/25, che inizia in autunno.

Le attività

L’ERSU di Palermo, oltre alla propria missione relativa a benefici e servizi, promuove e sostiene lo svolgimento di attività culturali destinate agli studenti universitari iscritti presso le università della Sicilia occidentale, nonché presso le accademie di belle arti e i conservatori di musica, favorendo la piena integrazione della comunità universitaria con il territorio.

L’Avviso per manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative artistico-culturali nel corso dell’a.a. 2024/2025 è consultabile al link della Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.

Gli operatori culturali regolarmente costituiti da almeno un anno e in corso di attività alla data odierna (Imprese, Operatori culturali, Associazioni, Enti di promozione culturale, Istituzioni), potranno consultare l’Avviso anche sull’albo online dell’Ente.

Come fare

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali raggiungibili al seguente link:

https://ersupalermo.traspare.com

Per supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore culturale potrà contattare l’Ufficio Gare e/o l’Ufficio Attività Culturali dell’ERSU di Palermo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Piraino, Responsabile dell’Ufficio Attività Culturali (Tel. 091.6545939 email ufficio.cultura@ersupalermo.it).

