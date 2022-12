L'Assessore al Turismo ai Giardini del Massimo per gli alberi di Natale green

“E’ il più bell’albero di Natale che abbia mai visto”. Francesco Paolo Scarpinato – assessore regionale al Turismo della Regione siciliana -. s’è commosso di fronte all’albero natalizio della bouvette del Teatro Massimo di Palermo. E’ un albero ormai senza vita, un albero che è stato distrutto dalle fiamme nel rogo di Portella della Paglia. Quel fusto carbonizzato è stato donato al Consorzio “I Giardini del Massimo” dal Corpo forestale della Regione siciliana. Al Teatro Massimo di Palermo sarà un Natale green: non si tagliano gli alberi per celebrare le feste e si racconta una storia nel segno dell’ecologia e della tutela dei parchi.

Alberi di Natale bruciati sono segno che non ci arrendiamo

“Siamo qui al Teatro Massimo per un’iniziativa straordinaria – ha detto Scarpinato – perchè così diamo nuovamente valore a qualcosa che l’uomo ha distrutto. Questi alberi bruciati sono la testimonianza della presenza dello Stato sul territorio. Significa che non ci arrendiamo alla mano dell’uomo che distrugge la natura. E’ un segnale indelebile di cambiamento”.

Alla Sicilia serve un turismo in modalità 4.0

Scarpinato ha anche spiegato la sua strategia per sostenere il turismo in Sicilia. “Per me il turismo deve essere sviluppato in una modalità trasversale, una modalità da turismo 4.0”. Per l’assessore “il turismo deve essere inteso come un punto nevralgico nelle strategie di sviluppo della regione. “Non si può immaginare il turismo senza cultura e senza i beni culturali”. Analogamente, stesso discorso vale per una politica di infrastrutture sul territorio e di sostegno alle imprese. Il turismo – secondo Scarpinato – potrebbe diventare il volano dello sviluppo economico e sociale della Sicilia, una sorta di “trait d’union tra tutti gli altri assessorati.