La gara

Scorre inesorabile il conto alla rovescia in vista di domenica 18 novembre, quando alle 9 in punto, verrà dato lo start alla XXIV edizione della Maratona città di Palermo, manifestazione sotto l’egida Fidal di livello Silver.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Medi@ è stata presentata stamani nei locali dell’Unicredit di via Magliocco, l’istituto di credito che da undici anni affianca l’evento. Presenti, tra gli altri, Salvatore Malandrino Regional Manager Sicilia Unicredit, Patrizia Milisenda Dirigente servizi cerimoniale e sport del comune di Palermo, Fabio Corsini staff del sindaco, Vincenzo Alaimo responsabile del marketing della maratona di Palermo e Salvatore Gebbia vice presidente di Medi@ e patron della manifestazione. Una maratona che piace sempre più oltre confine, un quinto degli iscritti infatti è straniero. Trentotto le nazioni straniere rappresentate a Palermo, è record. Francia, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Svizzera e Ungheria, Stati Uniti quelle con più atleti al seguito, ma anche nazioni come Afganistan, Nuova Zelanda e finanche due atleti che arrivano dalla Polinesia . Tra le regioni che firmano la loro presenza alla manifestazione palermitana, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Lazio e Calabria. Ad iscrizioni ancora aperte (chiusura nella giornata di domenica 11 novembre) sono circa 1.500 gli atleti iscritti a Palermo, 440 coloro che correranno la distanza della maratona, numeri in sensibile crescita rispetto allo scorso anno. Ancora presto per svelare la start list: di certo c’è che torna, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno il keniano Hosea Kisorio Kimeli, terza presenza per lui a Palermo dopo il secondo posto del 2016 e il trionfo della passata edizione. A rendergli la vita difficile sarà un altro colored degli altopiani Samson Mungai Kagia che nel 2013 ha fatto segnare la sua migliore prestazione in maratona con un perentorio 2h10’20. Lo scorso anno l’atleta che gareggia per l’Atletica Sandro Calvesi, ha corso la distanza regina in 2h16’32.

In gara anche Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) vincitore della Maratona di Palermo nel 2015, per il resto una start list ancora da “scrivere”. Sempre stretto il nodo che lega la maratona di Palermo al sociale con la quarta edizione de “La Camminata del Sorriso – SISA”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare su una problematica sanitaria qual è la Talassemia.

In sala, il dirigente medico dell’Unità operativa di ematologia con talassemia dell’ospedale Civico di Palermo Giovan Battista Ruffo e Lucia Tuscano presidente di Fasted Palermo Onlus. Informazione, prevenzione e impegno le basi solide dalle quali parte la Camminata del Sorriso, con un occhio bene attento ai sani stili di vita. Maratona di Palermo, sempre più sensibile ai temi sociali, nel corso della presentazione di oggi, l’organizzazione ha consegnato il pettorale numero 1 della non competitiva a Salvo Aversa, giovane atleta palermitano di spicco, con disabilità intellettiva relazionale.

Tra le novità di quest’anno, il ritorno dell’expo Village della maratona all’interno dello stadio delle Palme – Vito Schifani, con maggiori spazi a disposizione per visitatori e sponsor e dove gli atleti potranno ritirare i pettorali della gara. Apertura venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 10 fino alle 19.30; la domenica dalle ore 7 alle 15.

“Noi ci mettiamo il bel tempo, voi metteteci sudore e cuore”: termina con questo bellissimo appello che è anche un augurio, il video che “racconta” il percorso della XXIV Maratona città di Palermo, presentato oggi in conferenza stampa. Un viaggio al fianco di alcuni dei pace maker che seguiranno gli atleti in gara, tra le bellezze che i podisti attraverseranno e ammireranno lungo i 42,195 chilometri della loro performance. Un mix tra sport, arte e cultura, per una manifestazione che per bellezza di luoghi attraversati, rimane tra le più affascinanti al mondo. Il video che già da oggi sarà su tutte le piattaforme on line, social, sarà volano di promozione per la Maratona di Palermo nei prossimi mesi, con campagne mirate in Europa, America e Asia. Il video, un vero spot per Palermo, è stato realizzato dal giovane video maker Francesco Catalano.