In azione carabinieri, poliziotti, capitaneria di porto e vigili urbani

Come nel lockdown di marzo questa mattina carabinieri, poliziotti, personale della Capitaneria di Porto e agenti della polizia municipale controllano il lungomare palermitano di Mondello.

Ci sono poche persone in spiaggia. Qualcuno ha deciso di fare il bagno e chi cerca di prendere il sole viene fatto alzare dagli uomini delle forze dell’ordine. Da oggi è in vigore l’ordinanza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di non poter sostare nei litorali e tra i palermitani c’è chi approva e chi contesta.

“Nell’ultimo fine settimana abbiamo visto troppe persone in spiaggia – dice una residente della borgata – Non andava bene. Dobbiamo cercare di ridurre gli assembramenti il rischio di infezione in questi mesi è altissimo”. Ma non tutti sono d’accordo. “Non vedo nulla di male a trascorrere qualche ora al mare con questa giornata – dice una giovane – Credo sia giusto potere rilassarsi dopo una settimana infernale”.

I controlli eseguiti anche in centro e nei mercati rionali proseguiranno domani.