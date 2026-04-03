Gli agenti della polizia di Stato hanno denunciato un uomo originario dell’Est Europa che la notte tra mercoledì e giovedì ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto Falcone Borsellino e avrebbe percorso le piste dello scalo per poi nascondersi tra le sterpaglie per diverse ore.

L’uomo è stato avvistato dal personale della sicurezza e dagli operatori della torre di controllo mentre correva in pista.

E’ scattato l’allarme e alcuni voli nelle prime ore del mattino sono partiti e atterrati in ritardo. L’uomo è stato ritrovato nascosto nell’area dedicata alle partenze e agli arrivi. Aveva addosso un coltello. Non è chiaro quali siano state le intenzioni dell’uomo. E’ in corso un’indagine interna. Al momento sembra che nessuno si sia accorto da dove l’uomo sia entrato in pista.

La sua posizione è al vaglio della procura.