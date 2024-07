Controlli della polizia municipale nel centro di Palermo

Una pattuglia del nucleo stradale della polizia municipale di Palermo questa mattina, nel corso delle consuete operazioni di presidio del territorio, ha sanzionato un’impresa che stava effettuando, sulla sede stradale, uno scavo abusivo per la posa di cavi elettrici in piazza Diodoro Siculo.

Cantiere senza autorizzazioni

All’atto del sopralluogo gli agenti hanno riscontrato un’area di cantiere pari a circa 120 metri quadri, con all’interno uno scavo di quasi 10 metri. Alla richiesta delle prescritte autorizzazioni, gli operai esibivano la sola comunicazione di inizio lavori, senza alcun permesso da parte del Suap e del settore Manutenzioni del Comune.

Contravvenzione per lavori abusivi sulle strade

Elevata all’impresa una sanzione di 866 euro per lavori abusivi sulle strade (ai sensi dell’articolo 21 del codice della strada) e interrotto il lavoro con l’immediato ripristino dei luoghi sino ad avvenuta autorizzazione.

Due carrozze senza targhe, sanzioni ai vetturini

Sempre questa mattina, nel centro storico, gli agenti dei nuclei “Vigilanza trasporto pubblico, Ippomontato, Stradale e Benessere animale”, hanno sanzionato e sottoposto a fermo amministrativo due carrozze a trazione animale. La prima, con turisti a bordo, nel trivio Cattedrale, la seconda in piazza Verdi. Entrambi i conducenti sono stati sanzionati perché circolavano senza la targa prescritta ed esercitavano il servizio privi di licenza. Nell’ipotesi di violazione del provvedimento, si passerà alla confisca.

Il fenomeno delle carrozze abusive, insieme al tema del benessere animale, continuano a essere tra le priorità della polizia municipale, anche a seguito dell’ordinanza voluta dall’assessore Fabrizio Ferrandelli, che disciplina questo specifico ambito del trasporto cittadino.

Sequestrate tre carrozze abusive in centro, blitz della polizia municipale

Continua a Palermo la lotta della Polizia Municipale contro l’attività abusiva degli “gnuri”: sono aumentate le temperature e si sono intensificati i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno delle carrozze a trazione animale, impiegate per il trasporto turistico, prive di licenza e non in linea con quanto disposto dall’ordinanza sindacale che tutela la salute degli equidi.

Gli agenti che oggi intervenuti nel centro storico, dove quest’attività di trasporto abusiva persiste nonostante gli sforzi di contrasto da parte delle autorità, hanno sequestrato 3 carrozze non autorizzate dal Suap, colte in flagrante con alcuni turisti a bordo, una in via Roma e due in piazza Marina. I conducenti sono stati sanzionati, secondo quanto previsto dall’art. 70 del codice della strada e i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nell’ipotesi di violazione del provvedimento, si passerà alla confisca.