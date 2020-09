L'animale morto poco dopo

Momenti di paura ieri sera a Monreale, lungo la SS 186, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una mucca. Sull’automobile che percorreva la SS 186 al buio vi erano 5 passeggeri, un uomo e 4 donne, tutti miracolosamente illesi dopo che l’auto ha centrato in pieno il bovino, che si trovava al centro della carreggiata dopo aver oltrepassato uno steccato. L’incidente è avvenuto quando erano circa le 22.

Solo tantissimo spavento per i cinque passeggeri della Dacia bianca, che è andata completamente distrutta nella porzione anteriore. Sotto choc i cinque monrealesi, che sono stati soccorsi prima da un automobilista di passaggio e poi dal personale del 118. L’animale è morto poco dopo lo schianto.

Secondo quanto raccontato dai protagonisti della tragedia sfiorata, l’auto ha centrato in piano il bovino che è stato sobbalzato in aria, per poi finire sull’asfalto senza vita. Uno schianto violentissimo che, sono per una fatalità non ha provocato feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Monreale per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e per eseguire i rilievi di rito. Nel corso della notte è stata rimossa la carcassa dell’animale.

L’ultimo incidente grave in ordine cronologico in provincia di Palermo è avvenuto lo scorso 24 settembre a Caccamo. Secondo una prima ricostruzione una persona è deceduta e quattro feriti nello scontro tra una Fiat Punto e un Fuoristrada. Lo scontro mortale è avvenuto in contrada Mascarella. La vittima era alla guida della Fiat Punto si tratta di Vincenzo Muriella, 76 anni. La moglie della vittima è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Si sono altri tre feriti di cui non si conoscono le condizioni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini con la stazione di Caccamo.