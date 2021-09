L'incidente nei pressi di via Perpignano

È finito contro un albero in viale Regione Siciliana a Palermo. Un ragazzo di 22 anni è in prognosi riservata all’ospedale Civico di Palermo dopo un grave incidente stradale avvenuto questa notte sulla Circonvallazione, a Palermo. Lo schianto si è registrato all’altezza dell’incrocio con via Perpignano.

Impatto violentissimo

P.R., un giovane 22enne, era a bordo della sua Lancia Ypsilon quando si è schiantato contro un impianto pubblicitario. L’impatto è stato violentissimo per il ragazzo che procedeva in direzione Trapani nella corsia centrale della Circonvallazione di Palermo. Indagano le forze dell’ordine.

Lo schianto nella notte

Un grave incidente avvenuto quando erano circa le 3 di notte in un luogo che è stato teatro di altri gravi incidenti anche mortali.

In quel tratto di strada il limite di velocità è di 50 Km/h, a causa dell’incrocio semaforico e per le radici degli alberi che hanno deformato in alcuni punti il manto stradale, rendendolo pericoloso. Diventano 70 km/h subito dopo il passaggio pedonale.

I precedenti

Nello stesso punto era avvenuto il tragico incidente mortale in cui perse le vita il giovane pedone Agostino Cardovino, che secondo le indagini avrebbe attraversato a piedi la Circonvallazione, nonostante il semaforo rosso. Il 17enne fu investito in pieno da una Dacia rossa, la notte del 21 giugno 2020.

Da chiarire se l’auto della giovane indagata per l’omicidio stradale abbia rispettato i limiti di velocità. Anche se, dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazza abbia rispettato il limite, tanto da fermarsi immediatamente per cercare di soccorrere il ragazzo.