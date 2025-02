Sono ore di dolore per la famiglia Costa avvolti dalla sofferenza per la grave perdita del figlio Francesco a cui domani, 8 febbraio, verrà dato l’ultimo saluto. Centinaia di amici, compagni di scuola e parenti ricorderanno il 19enne scomparso tragicamente sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Villabate presso la chiesa madre di Misilmeri alle 15.

La Procura di Palermo ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale nei confronti di C.L.S, l’altro automobilista alla guida della Ford Fiesta scontratasi violentemente con il mezzo del 19enne.





La dinamica

L’incidente, avvenuto poco prima dell’una di notte, ha visto coinvolte due autovetture: la Fiat Panda guidata da Costa e una Ford Fiesta condotta da C. L. S., 36 anni, di Marineo. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio dei carabinieri della stazione di Villabate, che hanno effettuato i rilievi del caso.

A seguito dello schianto, l’altro automobilista è rimasto gravemente ferito ma è sopravvissuto. La Procura di Palermo ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale nei confronti di C. L. S., mentre la famiglia di Francesco si sta avvalendo della consulenza legale di Studio3A-Valore S.p.A., per ottenere giustizia e chiarire le dinamiche della tragedia.

Nessuna autopsia ma convalidato il sequestro dei mezzi

Il pubblico ministero Mario Calabrese ha convalidato il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro, ma ha ritenuto superflua l’autopsia sul corpo di Costa, essendo chiaro che il decesso sia stato causato dai gravi politraumi riportati nell’incidente. Nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, il PM ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura, consentendo così ai genitori e alla sorella del giovane di organizzare l’ultimo saluto.

Il cordoglio

Misilmeri piange un suo giovane concittadino: “La comunità di Misilmeri è attonita e addolorata per la scomparsa del giovane Francesco Costa che questa mattina ha perso la vita in un incidente stradale a Villabate. Francesco aveva solo 19 anni e nessuna parola può esprimere un dolore cosi atroce per una giovane vita spezzata. Il Sindaco Rosario Rizzolo e l’amministrazione comunale esprimono il loro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia di Francesco, agli amici e a quanti in queste ore ne piangono la scomparsa. Assicuriamo loro la vicinanza nella preghiera e nell’umana e fraterna solidarietà”, si legge sulla pagine ufficiale del Comune di Misilmeri.

“Misilmeri si è svegliata con un’altra brutta notizia– scrive la consigliera comunale, Sonia Falletta – per la scomparsa di un nostro concittadino. Un dolore che colpisce l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai suoi cari, augurando loro la forza necessaria per affrontare questa dolorosa perdita”.

Le parole di un amico: “Ciao Kekko – scrive Alessandro – chi ti ha conosciuto e voluto bene non potrà dimenticarti mai più. Non ci sono parole, quello che resta è solo il dolore di una famiglia ormai spezzata. Riposa in pace piccolo angelo”