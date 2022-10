Oggi l'insediamento

Una telefonata a Ignazio la russa per complimentarsi per l’elezione a Presidente del Senato, una sorta di passaggio di consegne ideale visto che il presidente della regione ha ricoperto quel ruolo anche se qualche legislatura fa. Una telefonata cordiale e amichevole ma anche formale, da Presidente della regione a presidente del senato.

Primo atto di Schifani Presidente

E’ stata questa telefonata il primo atto da Presidente della regione ormai formalmente proclamato di Renato Schifani non molto dopo la cerimonia di proclamazione tenuta nel pomeriggio di ieri nell’Aula Magna del Tribunale di Palermo. Ad incoronare l’ex presidente del Senato è stato il presidente dell’Ufficio Elettorale Giacomo Montalbano, che ha consegnato anche la pergamena attestante l’elezione.

Renato Schifani proclamato presidente della Regione

Si è aperto così il nuovo corso del governo regionale. Una cerimonia tenuta a distanza di diciotto giorni dallo svolgimento dell’election day. Ad assistere alla cerimonia buona parte della flotta dei nuovi deputati regionali del centrodestra all’Ars: da Edy Tamajo ad Alessandro Aricò, passando per Vincenzo Figuccia e Francesco Scoma. Ad affiancare Renato Schifani, durante la proclamazione, l’esponente di Forza Italia Francesco Cascio.

Contestualmente proclamato eletto anche Cateno De Luca

Leggendo il dispositivo, il presidente dell’ufficio elettorale della Corte d’appello di Palermo, oltre a Renato Schifani eletto con 894.306 voti inclusi quelli delle 48 sezioni ancora al vaglio degli uffici circoscrizionali nella parte che riguarda gli eletti all’Ars, ha proclamato eletto anche Cateno De Luca, il candidato governatore giunto secondo nella competizione per la corsa a Palazzo d’Orleans.

Ora l’insediamento a Palazzo d’Orleans

Sdesso tocca alla cerimonia di insediamento, programmata per le 18, a Palazzo d’Orleans. Momento nel quale Renato Schifani riceverà in consegna i poteri da presidente della Regione direttamente dalle mani dell’uscente Nello Musumeci, che durante la proclamazione era a Roma per l’elezione del presidente del Senato. Un ruolo che i senatori di Palazzo Madama hanno affidato a Ignazio La Russa.

Primo pensiero per Ignazio La Russa

Ed è proprio all’esponente di Fratelli d’Italia che Renato Schifani rivolge le sue prime parole ufficiali da presidente della Regione. “Il mio primo pensiero va alla neo eletta seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, siciliano come me e a cui mi lega un profondo rapporto di stima ed amicizia. Oggi è un momento particolare per la Sicilia, perché oggi si insedia il sottoscritto e un nuovo presidente siciliano. Credo che l’Isola possa essere orgogliosa”.

La telefonata e la rilevanza politica

Poi la telefonata a La Russa, non appena allontanatosi dai clamori della cerimonia. I due si vedranno presto come spesso hanno fatto anche prima di assumere i relativi ruoli. Legati da antica conoscenza, si dice nell’entourage di Schifani, potranno scambiarsi consigli e sostegno personale e istituzionale. Da Palermo si conta sul fatto che nasca un asse forte con Roma senza precedenti ed utile a superare i tanti limiti nei rapporti con lo Stato. ora c’è da aspettare che nasca.o i governi, tanto a Roma quanto a Palermoo