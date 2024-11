“Venti centesimi al giorno. Cosa puoi farci con la miseria di 20 centesimi al giorno? È la domanda che facciamo al Presidente della regione Renato Schifani che propone un ‘reddito di povertà, talmente povero che ammonta a 86 euro l’anno per le famiglie siciliane con un Isee sotto 5 mila euro l’anno”. Lo dice su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un video in cui mostra la riproduzione in grande di una moneta da 20 centesimi.

“Trenta milioni di euro, meno della metà di quello che viene destinato alle mancette distribuite ai deputati regionali per alimentare il loro notabilato. Schifani non ha idea di come può vivere una famiglia che dichiara meno di 5000 euro l’anno, altrimenti non proporrebbe una miseria che si somma alla miseria. Glieli restituiamo in formato gigante i 20 centesimi giornalieri, veda lui se riesce a camparci”, conclude.

L’idea di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la convention di Forza Italia a Palermo, ha annunciato l’inserimento nella prossima Finanziaria di una norma a sostegno delle famiglie più povere. “Sono stati stanziati 30 milioni per dare un aiuto a chi ha un reddito Isee inferiore a 5 mila euro”, ha dichiarato Schifani.

Interventi per l’emergenza siccità

Schifani ha affrontato anche il tema della crisi idrica, sottolineando la necessità di “scelte forti” per contrastare la siccità, che a suo dire, non si risolverà nell’immediato. “È un fatto legato al cambiamento climatico”, ha affermato. Il presidente ha criticato i precedenti governi regionali per la mancanza di interventi in materia di dighe e condotte: «I governi che si sono succeduti, non avendo una emergenza da affrontare, erano distratti. Non voglio fare polemiche ma non è stato fatto nulla sulle dighe e sulle condotte».

Sostegno agli allevatori e focus sulla crescita economica

Durante una riunione con i dirigenti dei dipartimenti regionali di Bilancio e Agricoltura, Schifani ha sollecitato l’erogazione rapida dei contributi destinati agli allevatori per l’acquisto di foraggio. Il presidente ha inoltre evidenziato la crescita economica della Sicilia, citando dati Svimez: «La Sicilia sta crescendo più delle altre Regioni, secondo dati Svimez. Se lo dicono gli economisti, che di solito non perdonano… È il risultato del sostegno al mondo dell’economia, ai privati e non più al pubblico. Il Pil cresce, aumentano le entrate. Chi fa impresa ha da noi un sostegno. Abbiamo semplificato

Like this: Like Loading...