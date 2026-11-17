Asse istituzionale tra Palazzo d’Orléans e i sindaci siciliani nella battaglia per riequilibrare le risorse destinate agli enti locali dell’Isola. La Regione Siciliana si costituirà formalmente in giudizio per sostenere il ricorso presentato dall’Anci Sicilia davanti al Tar del Lazio contro gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. È l’impegno assunto oggi dal presidente della Regione, Renato Schifani, al termine di un incontro con il presidente dell’associazione dei Comuni siciliani, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, al quale ha preso parte anche l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino.

L’intervento “ad adiuvandum” davanti al Tar del Lazio

Per formalizzare il proprio affiancamento legale ai municipi, il governo regionale procederà all’approvazione di un’apposita delibera di giunta che darà il via libera a un intervento “ad adiuvandum” nel procedimento già pendente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede competente per le impugnazioni contro i provvedimenti delle autorità statali. “Saremo al fianco dei Comuni in questa battaglia per modificare la modalità di ripartizione delle risorse che finora ha generato una disparità di trattamento tra gli enti locali siciliani e quelli delle regioni a statuto ordinario, penalizzando l’Isola per centinaia di milioni di euro”, ha dichiarato il governatore Renato Schifani.

Il nodo della spesa storica e i 200 milioni persi ogni anno

Al centro del contenzioso avviato dall’Anci Sicilia nei confronti dello Stato vi è il meccanismo di calcolo utilizzato per distribuire i fondi nazionali. Mentre nelle regioni a statuto ordinario le risorse vengono assegnate seguendo una logica perequativa — basata cioè sui fabbisogni standard necessari a garantire i servizi essenziali ai cittadini e sull’effettiva capacità fiscale dei territori — in Sicilia si continua ad applicare il criterio della cosiddetta spesa storica, parametrato esclusivamente su quanto ciascun municipio ha speso negli anni passati. Secondo le stime elaborate dall’associazione dei Comuni siciliani, questo squilibrio strutturale comporta per gli enti locali dell’Isola una perdita netta stimata in circa 200 milioni di euro ogni anno, aggravando le difficoltà finanziarie delle amministrazioni territoriali.