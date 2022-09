Elezioni 2022, la conferenza stampa del nuovo governatore

Renato Schifani va verso la vittoria alle elezioni Regionali. Il candidato del centrodestra parla in conferenza stampa in un noto hotel di Palermo.

“E’ una vittoria di tutto il centrodestra”

Tra le prime parole dette da Schifani, ex presidente del Senato, Schifani parla di una “Vittoria di tutto il centrodestra. Tutti avranno pari dignità, al di là dell’entità dei consensi che influiranno sulla composizione della giunta. Ma ribadisco che sarà il governo delle competenze”.

I ringraziamenti di Schifani

Schifani fa il segno di vittoria con le dita. E continua: “Ringrazio Berlusconi, Meloni, Salvini, Romano, Totò Cuffaro

quando mi hanno dato la notizia della candidatura – afferma – Questa vittoria favorirà il popolo siciliano, perché ci sarà

sinergia col governo nazionale”.

“Sarò portavoce dei siciliani”

“Sarò il portavoce dei siciliani presso il governo nazionale. E’ un lavoro impegnativo, ma sono pronto”. Lo ha detto Renato Schifani, prossimo a diventare ufficialmente il nuovo presidente della Regione Siciliana, nel corso della sua conferenza stampa in seguito all’ormai certa vittoria elettorale: “I siciliani avranno un governo nazionale e un governo regionale in sinergia – ha aggiunto il futuro governatore – Non vuol dire che i due governi debbano evitare il confronto, ma il dialogo sarà più facile”

“Voglio una Sicilia che si muova”

Renato Schifani prosegue: “Il mio desiderio è vedere una Sicilia che si smuova, che esca dalle sacche di un certo immobilismo. Mi interrogo su dove va questa Sicilia, per questo mi confronterò con tutti gli assessori uscenti e mi farò dare un elenco di tutti gli impegni finanziari che non hanno dato luogo a progetti esecutivi”.

“Voglio dare lavoro ai nostri giovani”

Schifani, prossimo a diventare ufficialmente il nuovo presidente della Regione Siciliana, nel corso della sua conferenza stampa in seguito all’ormai certa vittoria elettorale, prosegue: “Per esempio il Ponte sullo Stretto lo vuole il centrodestra nazionale così come il centrodestra regionale, sarà una realtà ovvia – ha aggiunto – Voglio dare lavoro ai nostri giovani. Questo si crea attraendo investimenti privati, gruppi che devono realizzare opere e attività produttive ai quali in passato è stato detto un nì, il tutto facendo combaciare interesse economico e ambiente”.