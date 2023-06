Sarà il vice presidente della regione, il leghista Luca Sammartino, ad occuparsi dei rapporti fra il governo e il parlamento. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, lo ha deciso proprio oggi nel giorno che segue le polemiche dopo lo stop alla norma su Taormina avvenuto nella notte durante la trattazione della manovra finanziaria aggiuntiva.

Sammartino delegato ai rapporti col Parlamento

L’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della giunta, Luca Sammartino, dunque da oggi è delegato del Presidente Schifani alla gestione dei rapporti del governo con il Parlamento siciliano e la presidenza dell’Assemblea regionale. Dovrà occuparsi lui di dirimere non una contesa ma certamente una irritazione che non può e non deve diventare istituzionale.

Scarpinato tenta di stemperare

Già l’assessore Scarpinato aveva avviato un percorso di chiarezza teso a stemperare possibili attriti smentendo le ricostruzioni circolate rispetto a quanto accaduto nella notte “Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani, con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia e per andare incontro alle legittime istanze manifestate non soltanto dal comune di Taormina, ma da tutti i centri siciliani nei quali ricadono parchi e siti archeologici” ha detto chiaramente l’assessore

Schifani intanto si riprende la delega sui fondi Ue

Intanto il presidente della regione si riprende la delega sui fondi Ue. Una scelta che appare figlia di un altro fronte di tensione, stavolta interno a Forza Italia, ma anche dei ritardi nel riaccertamento di bilancio. Alla vigilia della definizione della nuova programmazione relativa ai Fondi comunitari 2021/27 e alle risorse del Pnrr, e sulla spinta di una conseguente richiesta dei partiti di maggioranza, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha riassunto la delega della Programmazione, assegnata a novembre all’assessore all’Economia.

“Ringrazio l’assessore Marco Falcone – sottolinea il governatore – per l’impegno profuso e l’ottimo lavoro svolto in questi primi mesi di avvio della legislatura”.