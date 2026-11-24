Schifani striglia assessori e dirigenti: “Subito soluzioni su acqua e liste d’attesa, tolleranza zero su ritardi e anticorruzione”
Una vera e propria strigliata alla giunta e alla macchina burocratica regionale per evitare ritardi, inefficienze e stalli amministrativi. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, mette nero su bianco le priorità per il 2027 e lo fa con una direttiva di indirizzo dai toni decisi, inviata a tutti gli assessori del suo governo.
Il messaggio che parte da Palazzo d’Orléans è chiaro: bisogna cambiare passo nella qualità della programmazione. Ogni assessore dovrà redigere la propria direttiva settoriale fissando obiettivi misurabili, azioni concrete e strumenti di controllo rigorosi, senza margini per approssimazioni.
Siccità, il richiamo del governatore: “Interventi urgenti e indifferibili”
Il primo fronte su cui Schifani chiede un’accelerazione immediata è l’emergenza idrica. Il governatore ammette senza giri di parole che la crisi “continua a interessare il territorio siciliano”, nonostante le opere strutturali già avviate. Da qui la richiesta pressante alla sua squadra di governo: servono subito “interventi urgenti e indifferibili”, da affiancare a una pianificazione coordinata di medio-lungo periodo.
Sanità, pugno duro sulle liste d’attesa: “Massima cogenza”
Altra nota dolente su cui il presidente alza la voce è quella delle liste d’attesa nella sanità pubblica. L’assessorato alla Salute viene richiamato a impartire direttive stringenti ai propri dipartimenti affinché esercitino un pressing costante sui direttori generali di Asp e Aziende ospedaliere. I manager dovranno attuare senza sconti i rispettivi Piani aziendali (Pagla): per Schifani si tratta di un’azione che deve avere carattere di “massima cogenza”.
Giro di vite sulla burocrazia: l’anticorruzione pesa sulle pagelle
La direttiva non risparmia i vertici amministrativi, alzando l’asticella su trasparenza e legalità. Il pieno rispetto delle misure anticorruzione non sarà più un semplice adempimento formale, ma inciderà direttamente sulla valutazione del comportamento organizzativo dei dirigenti apicali, arrivando a pesare per ben 15 punti nelle loro pagelle.
Fondi, pagamenti e patrimonio: scadenze blindate
Infine, il governatore fissa paletti rigidi per evitare il blocco della spesa e i ritardi nei conti della Regione:
- Fondi Pnrr e Fsc: obbligo di accelerare sull’impiego delle risorse comunitarie e di caricare puntualmente i dati di spesa del Pnrr sul sistema ReGis.
- Pagamenti e contabilità: rispetto delle “scadenze perentorie” della Ragioneria generale, stop ai ritardi nel saldo delle fatture commerciali alle imprese e dovere di segnalare immediatamente qualsiasi intoppo che freni la macchina amministrativa.
- Censimento dei beni: corsa contro il tempo per chiudere la ricognizione del patrimonio regionale e integrare il nuovo software gestionale entro la data limite del 30 luglio 2027.
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