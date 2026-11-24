Aggredisce i poliziotti durante un controllo, arrestato un ragazzo di 17 anni

Ha aggredito gli agenti di polizia che lo hanno sorpreso armato di un taglierino durante un controllo in via Emerico Amari a Palermo. Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite su Google AGGIUNGI La polizia di Stato ha arrestato un 17enne palermitano, accusato di violenza, minaccia e resistenza e...