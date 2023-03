É la deputata Roberta Schillaci la nuova presidente della commissione biblioteca dell’Ars. Nei piani della parlamentare, che è anche segretario della commissione Antimafia e componente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro di palazzo dei Normanni, c’è l’ampliamento della possibilità della fruizione dell’istituzione alla società e alle scolaresche.

“In particolare – dice la deputata – vorrei aprire maggiormente, entro la cornice del regolamento dell’assemblea regionale, alla fruizione del patrimonio librario della biblioteca da parte degli studenti universitari di scienze politiche e delle materie giuridiche ed economiche”.

Comune mette in vendita 6 immobili, all’asta anche il palazzo della Biblioteca

Sono 6 gli immobili che il Comune di Siracusa ha deciso di vendere mettendoli all’asta. Tra questi, spicca certamente il palazzo che ospita la biblioteca comunale, in via dei Santi Coronati, in Ortigia, con diversi piani.

Si parte da una base d’asta di 2 milioni 250 mila euro; a seguire ci sono un basso adiacente alla Biblioteca e i locali dell’ex Ente comunale di assistenza di via Serafino Privitera, valutati 396 mila euro ciascuno; l’ex scuola rurale di via Avola (274 mila 500 euro); un terreno di contrada Terrauzza (198 mila euro); l’ex macello comunale di via del Macello (163 mila 566 euro). Per i tre immobili più costosi è stata prevista, secondo quanto contemplato dal Codice del contratti, la possibilità di scambio con opere dello stesso importo.

Resta da capire dove sarà sistemata la Biblioteca comunale che ha un patrimonio di libri e documenti notevole.

Piano di alienazioni

Si tratta di beni inseriti nel Piano della alienazioni per il triennio 2023-2025 approvato il 31 dicembre scorso dal commissario con i poteri del consiglio comunale.

“L’alienazione degli immobili – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore al Patrimonio, Agata Bugliarello, – è uno dei punti programmatici dell’Amministrazione ed è funzionale alla riqualificazione di beni potenzialmente in grado di sviluppare investimenti privati ed economia. Il Piano contempla altri due immobili sui quali sono in corso approfondimenti giuridici e tecnici ma, complessivamente, possiamo dire che gli uffici hanno fatto in questi mesi un corposo lavoro di recupero di informazioni che adesso mettiamo a disposizione di chi è interessato a partecipare al

bando”.