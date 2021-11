A Talk Sicilia l'assessore all'agricoltura e il senatore Gasparri

A Casa Minutella si è parlato di agricoltura in Sicilia e i cambiamenti climatici, elezioni del 2022 e dello stato di salute di Forza Italia. In studio con Massimo Minutella, il giornalista del Sole24Ore Nino Amadore. Collegati con lo studio Salvatore Cannata (direttore di Video Regione),l’assessore regionale alle risorse agricole Toni Scilla e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Crisi ambientale nella nostra agenda politica

Per l’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla, la Sicilia deve affrontare la sfida del cambiamento climatico e mettere nel conto il rischio di una tropicalizzazione del nostro ecosistema. “ La questione dei cambiamenti climatici va messa nella nostra agenda politica- ha detto Scilla – ma non è un tema semplice. Una politica rivolta alla sostenibilità ambientale va collegata allo sviluppo economico. Le emergenze, purtroppo, stanno diventando la nostra quotidianità. Prima gli incendi in estate, ora gli alluvioni e le trombe d’aria. E’ un problema che va affrontato in comune, dallo Stato alle regioni. Proprio ieri, con il ministro Patuanelli, abbiamo iniziato a parlare della nuova Pac, la politica agricola comune. Chiaramente servono risorse specifiche per le emergenze”. Scilla ha anche detto che due dei progetti irrigui, ritenuti non finanziabili dalle misure Pnrr, hanno ora ottenuto l’ok dal Ministero e saranno finanziati con fondi nazionali.

Gasparri, Forza Italia in Sicilia cresce perchè stiamo lavorando bene

Per la parte politica, è intervenuto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Dopo la convention regionale dello scorso fine settimana a Mazara del Vallo, Gasparri ha fatto il punto sullo stato di salute del movimento azzurro: “Forza Italia in Sicilia ottiene dei buoni risultati, al di sopra della media nazionale – ha detto Gasparri – e in Sicilia è cresciuto il gruppo dei parlamentari all’Ars. Il coordinatore Miccichè sta facendo un buon lavoro. In Sicilia e in Calabria non paghiamo il riequilibrio del centro destra che ha caratterizzato la dinamica politica nazionale. Ovviamente dipende anche dal fatto del buon lavoro che stiamo facendo. Nel governo regionale ci sono assessori come Marco Falcone e Toni Scilla che stanno lavorano bene. Ma in verità la Sicilia è sempre stata generosa con Forza Italia”.