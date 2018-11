Domani manifestazione davanti all'assessorato alla Regione

Venerdì manifestazione davanti all’assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Ziino a Palermo nel giorno dello sciopero nazionale proclamato da diverse sigle sindacali dei medici ospedalieri gli unici nel comparto sanità rimasti senza il rinnovo del contratto da dieci anni.

Lo sciopero è proclamato dalla Cgil, Cisl, Uil, Cimo, Anaao Assomed, Aaro Emac, Fesmed, Fvm, Anpo Ascoti Fials Medici, Fassid.

“Una manifestazione per sensibilizzare il governo nazionale, regionale e il parlamento per avere finanziamenti adeguati per il fondo sanitario nazionale 2019 per garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea) ed adeguati investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico – si legge in una nota dei sindacaci. Il rinnovo del contratto fermo da 10 anni con adeguate risorse finanziarie e la abolizione del tetto al trattamento accessorio.

La sanità pubblica si ferma per chiedere condizioni finanziarie e di lavoro, che consentano di continuare a svolgere il suo ruolo a difesa della salute dei cittadini”.

La manifestazione davanti all’assessorato, spiegano i sindacati anche perchè la Regione Siciliana non ha accantonato neppure un euro per il nuovo contratto.