È in corso oggi, martedì 28 aprile 2026, lo sciopero della dirigenza medica della Fondazione Giglio di Cefalù. La mobilitazione riguarda l’intera giornata e comporta una rimodulazione delle attività sanitarie ordinarie all’interno della struttura ospedaliera. La Fondazione ha comunicato che, durante lo sciopero, saranno garantite esclusivamente le urgenze, così da assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie non rinviabili.

Visite ambulatoriali da riprogrammare

Per effetto dell’astensione dal lavoro, tutte le visite specialistiche ambulatoriali previste per la giornata odierna saranno riprogrammate nei prossimi giorni dalla stessa Fondazione Giglio. La comunicazione riguarda dunque gli utenti che avevano appuntamenti già fissati per oggi e che saranno ricontattati o comunque inseriti in un nuovo calendario di prestazioni, secondo le modalità organizzative predisposte dall’ospedale.

Sit-in davanti all’ospedale

Nell’ambito della protesta si è svolto anche un sit-in nel piazzale d’ingresso della struttura. La manifestazione è stata programmata dalle 9.30 alle 13, davanti all’ospedale Giglio di Cefalù. La mobilitazione era stata proclamata dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl Salute. Alla base dello sciopero vi è la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni dei medici del comparto della sanità privata ai livelli del Servizio sanitario nazionale.

Disagi per l’utenza

La giornata di sciopero può determinare disagi soprattutto per gli utenti con prestazioni ambulatoriali già programmate. Resta invece assicurata la gestione delle situazioni urgenti, secondo quanto comunicato dalla Fondazione. L’avviso della struttura punta a informare i cittadini sulla temporanea sospensione delle attività ordinarie e sulla successiva riprogrammazione delle visite specialistiche.