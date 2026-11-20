Non solo le sigle confederali e le scuole occupate. Nel corteo che questa mattina ha attraversato il centro di Palermo in occasione dello sciopero generale si è levata anche la voce delle realtà indipendenti — tra lavoratori, precari, disoccupati, pensionati e studenti — che hanno diffuso un documento dai toni durissimi sia contro le scelte economiche dell’esecutivo sia contro l’impostazione stessa dei sindacati tradizionali.

L’attacco alle sigle sindacali: “Non siamo una massa di manovra” poi la contestazione alla Cgil

Il cuore politico della presa di posizione dei manifestanti indipendenti è riassunto nello slogan scelto per aprire la nota: “Lo sciopero è delle persone che lavorano, non dei sindacati”. Secondo i promotori dell’iniziativa, la mobilitazione deve essere sottratta a quelle che definiscono logiche di parte: “I lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse, non sono una massa di manovra elettorale né una platea passiva”.

Arrivati in piazza Verdi, di fronte al teatro Massimo gli indipendenti hanno deciso di contestare òla manifestazione ufficiale della Cgil

Nel documento si punta il dito contro il rischio che le organizzazioni sindacali assumano “il ruolo di stampella politica a partiti e coalizioni che, nell’alternanza di governo, portano avanti le stesse politiche di tagli sociali e sudditanza bellica”. Da qui l’appello ai lavoratori affinché premano dal basso per riportare le strutture sindacali al servizio esclusivo della base.

“Stop alle spese militari, risorse a sanità, scuola e salari”

Sul piano delle rivendicazioni concrete, il fronte indipendente denuncia il peso dell’aumento del costo della vita, l’erosione del potere d’acquisto e lo smantellamento dei servizi essenziali, chiedendo di invertire radicalmente la rotta sulla destinazione dei fondi pubblici. Nel mirino finiscono gli investimenti nel settore della difesa, con la richiesta di fermare “decine di miliardi di euro di denaro pubblico destinati all’acquisto e alla produzione di armamenti”, di avviare “la riconversione civile delle fabbriche di armi” e di bloccare “la militarizzazione della ricerca nei nostri atenei”.

La proposta alternativa messa sul tavolo prevede un intervento fiscale diretto sulla ricchezza e il potenziamento del welfare: “Esigiamo che quelle risorse vengano immediatamente dirottate sui salari, sulla sanità pubblica, sull’istruzione e sulle pensioni, andando a tassare i grandi patrimoni anziché le tasche di chi lavora”. L’obiettivo dichiarato in chiusura è non limitarsi alla giornata di oggi, ma costruire “una mobilitazione permanente” dal basso.