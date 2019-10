Domani sciopero generale nazionale ed inevitabili ripercussioni sui cittadini.

Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata nel trasporto aereo, ferroviario (dalle 21 di stasera), trasporto pubblico locale, marittimo e autostradale (dalle 22 di stasera). Fermi anche i lavoratori Alitalia aderenti all’Usb (piloti, assistenti di volo e personale di terra), all’Anpac, Anpav (piloti e assistenti di volo per 4 ore dalle 10 alle 14) e Anp (per 4 ore dalle 10 alle 14). Le categorie di Cgil, Cisl, Uil e Ugl si fermeranno per 24 ore nell’azienda di trasporto regionale del Lazio Cotral e per 4 ore, dalle 13 alle 17, all’Enav.

La Polizia Municipale di Palermo informa dei possibili disagi alla circolazione che potrebbero derivare dall’eventuale adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata dall’organizzazione sindacale Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit e Slai Cobas.

Il Comando della Polizia Municipale assicurerà i servizi pubblici essenziali come previsto dalla normativa vigente.