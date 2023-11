Il concerto del maestro Barry Douglas, che avrebbe dovuto aprire la stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma domani, alle 21, è stato annullato perché i lavoratori hanno aderito allo sciopero indetto a livello nazionale per il rinnovo del contratto del comparto delle fondazioni liriche sinfoniche.

Lo sciopero

“Pur comprendendo la posizione delle sigle sindacali – spiega il sovrintendente Andrea Peria Giaconia – impegnate in una dialettica di livello nazionale e che non riguarda nello specifico la situazione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, siamo, nostro malgrado, costretti a comunicare al pubblico, ai nostri abbonati che il concerto previsto per domani alle 21, non si terrà. Resta comunque confermato il concerto pomeridiano di sabato 11 alle 17,30, con la partecipazione del Maestro Barry Douglas e il programma musicale previsto”.

Concerto sarà annullato

Il concerto annullato sarà recuperato in data da definire ma gli abbonati potranno richiedere il rimborso della quota parte al botteghino del Politeama.

