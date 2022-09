Un’anziana si è aggrappa a Gibilmanna alle sterpaglie

Tragedia sfiorata nel Palermitano dove un’anziana scivola a rischia di finire burrone. E’ accaduto nella notte tra sabato e ieri a Cefalù, per l’esattezza lungo la strada che conduce a Gibilmanna. Una settantenne, per cause in via di accertamento, è scivolata dal bordo della strada e rischiava di finire in un fossato. La donna è riuscita a lanciare l’allarme e nel contempo si è tenuta aggrappata ad un cumulo di sterpaglie. Ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno recuperata con l’ausilio dei carabinieri.

L’allarme alle due di notte

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alla due di notte. Secondo quanto ricostruito della vicenda la stessa settantenne, nonostante si trovasse nel precipizio, comunque ha avuto la forza con una mano di chiamare i soccorsi. Cosa ci facesse a quell’ora in quella strada non è dato sapersi. Con l’altra mano è riuscita ad evitare di scivolare lungo il fossato. A complicare tutto il fatto che avesse un fisico molto robusto e quindi non è stato facile per i soccorritori imbracarla e riportarla sulla sede stradale. Comunque è stata trovata in buona condizioni di salute.

Episodio simile nel Catanese

Nel Catanese appena tre settimane fa un anziano è caduto in un fossato. Ad intervenire a Linguaglossa l’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 146” in servizio nel reparto volo di Catania. F.S., di 81 anni, era intento a raccogliere origano, quando è scivolato in un burrone. Lui stesso è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando provinciale di Catania. L’uomo fu recuperato e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania non in pericolo di vita.

L’anziano salvato dalle fiamme

Nel marzo scorso un incendio era scoppiato in una casa in via Dei Nebrodi a Palermo con un’anziana salvata dal fumo e dalle fiamme. Sono intervenuti anche in quel caso vigili del fuoco e carabinieri in soccorso della donna di 90 anni che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri hanno evitato che le fiamme provocassero danni più gravi in casa. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia. Fortunatamente non ha riportato nulla di grave. Da una prima ricostruzione le fiamme sono partite dalla coperta elettrica e poi si sono propagate al materasso.