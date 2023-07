Dopo scomparsa del marito diede vita alla Fondazione Caponetto

Si è spenta oggi a Firenze all’età di 101 anni Elisabetta Baldi Caponnetto, moglie del giudice Antonino Caponnetto, fondatore e capo del pool antimafia di Palermo, scomparso il 6 dicembre 2002. Nata a Pistoia il 1 maggio 1922, dopo la morte del marito insieme a Salvatore Calleri, collaboratore storico del giudice, ha fatto nascere la Fondazione Antonino Caponnetto, dedicando al sua vita alla promozione della legalità e continuando a fare incontri nelle scuole fino al 2014. Aveva tre figli e 5 nipoti.

Il cordoglio della Fondazione Caponnetto

“La Fondazione Caponnetto ricorda la nostra Maestra di vita Nonna Betta Caponnetto. Sarà un esempio per tutti noi”. Così il presidente della Fondazione, Salvatore Calleri, ricorda Elisabetta Baldi. “Una grande perdita – aggiunge il presidente onorario della Fondazione, Giuseppe Antoci – condividere con Elisabetta Baldi Caponnetto la presidenza onoraria della Fondazione è stato per me un grande onore ma da oggi, ancora di più, una grande responsabilità. Il mio cordoglio e il mio abbraccio alla famiglia. Antoci nel suo incarico di presidente onorario ha affiancato, in questi anni, proprio la moglie del giudice che ne ricopriva il ruolo dalla costituzione della Fondazione stessa”.