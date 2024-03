Il ricordo degli amici sui social

Lutto nel mondo della ristorazione palermitana. È scomparso Marcello Tarantino, titolare della Ristopescheria Da Marcello in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Lascia sgomenti tanti estimatori che lo apprezzavano per le sue doti umane oltre che lavorative ed imprenditoriali. Se ne andato dopo una malattia e fino a qualche giorno fa si era visto in giro.

Conosciuto in tutto il capoluogo siciliano, aveva fatto del lavoro e della qualità i suoi tratti distintivi. I funerali si terranno sabato, 23 marzo alla Parrocchia Madonna della Provvidenza (Don Orione) di via Ammiraglio Rizzo 68 alle 10.30 non distante dal suo locale.

Il ricordo degli amici sui social, “Perdiamo tutti una persona speciale”

Iniziano a susseguirsi i messaggi sui social. Il ricordo commesso di conoscenti ed amici viene espresso con diversi post. Tra questi, “Quando abbiamo comprato casa ero contenta perché lo avevo di fronte. Avrei fatto km per andarci ma l’averlo così vicino era un privilegio. Non posso crederci. Oggi perdiamo tutti una persona speciale. Talmente speciale che non morirà mai veramente. Sono sicura che tutti continueremo a dire ‘il pesce lo compro solo da Marcello’. Resterai sempre un mito”.

Ad ottobre 2023 l’inaugurazione del locale in via Ammiraglio Rizzo

Conosciuto da anni a Palermo, aveva inaugurato suo ultimo locale ad ottobre 2023 in via Ammiraglio Rizzo 64. Un locale da molti apprezzato e da qualcuno paragonato ad un quadro di Guttuso (il riferimento va certamente al famoso dipinto al mercato del pesce della Vucciria). Apprezzatissimo per la sua qualità, odori, sapori ed atmosfera proponendo piatti unici che hanno certamente contribuito a farlo amare da chi li ha provati.