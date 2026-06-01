Tutti intorno ad un tavolo per cercare soluzioni condivise e smetterla con i botta e risposta a distanza sulla stampa o a suon di notifiche. Lo scontro sui debiti del Consorzio dei comuni agrigentini relativo alla bolletta idrica che rischia di lasciare l’Agrigentino senz’acqua sbarca nuovamente alla Regione.

L’assessore mette tutti intorno ad un tavolo

L’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha convocato per giovedì 4 giugno, in assessorato, un nuovo incontro con l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini (Aica) e la società Siciliacque, affinché si raggiunga al più presto un accordo sugli incrementi di fornitura idrica per la stagione estiva nell’Agrigentino.

“Ho convocato per l’ennesima volta le due parti – sottolinea l’assessore – per fare in modo di trovare un’intesa nell’interesse dei cittadini e di tutto il territorio, a cui va garantito un servizio adeguato. Dobbiamo evitare che battaglie legali pregiudichino un diritto fondamentale delle persone, peraltro in una stagione in cui non si registra carenza d’acqua”.

La riforma strumento per evitare simili contenziosi

Per l’Assessore la riforma del sistema idrico proposta in queste settimane, se in vigore avrebbe evitato si arrivasse a questo punto “Anche per questo, alla luce delle criticità indicate da Corte dei Conti e Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, soprattutto in ambiti come Agrigento e Trapani, auspico che l’Assemblea regionale siciliana affronti al più presto il disegno di legge, varato dal governo Schifani, che riforma il sistema idrico e prevede una gestione unica regionale che superi la logica della frammentazione”.

Investimenti per le reti

“Stiamo investendo importanti risorse – conclude Colianni – per migliorare e rendere più efficienti le nostre infrastrutture idriche e ridurre le perdite. Abbiamo già destinato a questo scopo oltre 80 milioni di euro di fondi Fsc ed entro giugno decreterò ulteriori importanti finanziamenti per le reti idriche e per il sistema fognario e depurativo”.

Savarino: “Bene intervento collega Colianni”

“Ringrazio l’assessore Francesco Colianni per essersi fatto promotore di un ulteriore tavolo di confronto tra Aica e Siciliacqua, nell’esclusivo interesse del territorio agrigentino” commenta l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

“Il governo regionale, come dimostrano i fatti, sta investendo ingenti risorse per il potenziamento di invasi, reti idriche, collettori e dissalatori, con l’obiettivo di colmare ritardi strutturali che la provincia sconta da decenni. Proprio per questo spiace constatare come Siciliacqua non sembri comprendere fino in fondo lo sforzo messo in campo dalle istituzioni pubbliche, auspico che vada incontro alle esigenze del territorio. In una fase così delicata è necessario che tutti i soggetti coinvolti collaborino con senso di responsabilità per garantire ai cittadini un servizio efficiente e adeguato”.