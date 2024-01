Nuovo incidente stradale a Palermo. A corso Calatafimi si è verificato uno scontro tra una vettura ed uno scooter nel quale è rimasta ferita una donna che per via dell’impatto è stata sbalzata dalla sella ed è finita sull’asfalto in modo violento.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Le condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, l’automobilista.

Traffico in tilt, indagini della polizia municipale

L’incidente, come prevedibile, ha provocato fortissime ripercussioni sul traffico. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale.

Si tratta del secondo incidente che nel giro di poche ore ha mandato in tilt il traffico in città. Un altro scontro si è infatti verificato in via Francesco Crispi, all’altezza del primo ingresso del porto.

Anche in questo caso sono rimasti coinvolti un ciclomotore e un’auto. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane che si trovava sullo scooter e l’hanno trasportato al pronto soccorso del policlinico. Sul luogo dell’impatto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La circolazione dei mezzi è rimasta bloccata su entrambe le direzioni di marcia per più di un’ora.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, grave automobilista

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Palermo-Agrigento nei pressi di Villafrati nel Palermitano. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, l’automobilista è rimasto ferito in modo grave. Sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Anas.

Incidente mortale a Termini, la vittima un 39 enne di Palermo

Incidente mortale ieri nell’area industriale di Termini Imerese. Per cause ancora in corso d’accertamento, un uomo alla guida di un ciclomotore ha perso la vita. Era insieme ad un gruppo di motociclisti. La vittima è Massimiliano Arduo un palermitano di 39 anni. Lascia moglie e tre figli. La salma è stata restituita ai familiari.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i primi rilievi e gli agenti del commissariato di Polizia di Termini Imerese.