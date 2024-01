Impatto frontale tra auto e mezzo pesante

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Palermo-Agrigento nei pressi di Villafrati nel Palermitano. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, l’automobilista è rimasto ferito in modo grave.

Sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Anas.

Incidente mortale a Termini Imerese, la vittima un 39 enne di Palermo

Incidente mortale ieri nell’area industriale di Termini Imerese. Per cause ancora in corso d’accertamento, un uomo alla guida di un ciclomotore ha perso la vita. Era insieme ad un gruppo di motociclisti. La vittima è Massimiliano Arduo un palermitano di 39 anni. Lascia moglie e tre figli. La salma è stata restituita ai familiari.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i primi rilievi e gli agenti del commissariato di Polizia di Termini Imerese.

Fatale l’impatto del centauro sull’asfalto. Sembrerebbe che l’uomo, prima di imboccare la curva del lungo tratto rettilineo, avrebbe perso il controllo del motociclo nei pressi della centrale termo elettrica. L’uomo si trovava insieme ad altri centauri per un raduno amatoriale di Tmax.

L’incidente in via Marinuzzi

Un incidente si è verificato in via Gino Marinuzzi, a Palermo, all’interno del quartiere Oreto-Stazione. Un auto e una moto si sono scontrati all’incrocio con via Todaro. L’impatto è avvenuto intorno alle 13. Sul posto si è recato il personale del 118, che ha portato il conducente del mezzo a due ruote presso l’ospedale più vicino. Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi. Da chiarire la dinamica dell’accaduto, sulla quale dovrà indagare l’infortunistica stradale. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata segnalata e delimitata con apposita cartellonistica. Sul posto ci sono gli uomini della ditta che si occupa della sicurezza stradale e della rimozione dei detriti per conto del Comune di Palermo. Operazioni che saranno eseguite soltanto una volta effettuati i controlli di rito. Problemi alla viabilità. Il traffico in zona risulta infatti rallentato dalla presenza dei mezzi incidente al centro dell’incrocio fra le due strade della III Circoscrizione.