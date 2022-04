Lo scontro interno a Forza Italia cresce di tono man mano che passano le ore dopo le dichiarazioni del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè secondo il quale si può affermare che gli assessori azzurri si sono dimostrati “non essere grandi uomini”

Gaetano Armao a BlogSicilia

Contattato da BlogSicilia anche l’assessore regionale all’Economia e Vice presidente della Regione Gaetano Armao non ci sta. “Ovviamente le considerazioni sul piano personale sono deprecabili. Sono effetto di una incontinenza del tutto inaccettabile da parte di un organo che dovrebbe garantire la terzietà e l’imparzialità qual è il presidente dell’Assemblea”.

Mai vista simile gestione di un ruolo istituzionale di questo rango

“Purtroppo questa figura è stata trascinata, negli ultimi anni, nelle polemiche, nelle beghe, nell’organizzazione di iniziative, in alcuni casi, di aggressione al governo. Parlo da giurista, non ho mai visto una gestione del genere di un ruolo istituzionale delineato dallo Statuto che, ricordo, è legge costituzionale e che deve essere osservato senza alcun tipo di deroga”.

Affermazioni che umiliano l’istituzione

“Per il resto non posso che rammaricarmi di affermazioni strampalate e senza contesto che umiliano, prima di tutto l’istituzione”.

Siciliani hanno diritto a risposte

“I siciliani hanno diritto ad avere risposte dalle istituzioni – conclude il Vice presidente della Regione – così come le ha date il governo Musumeci e non assistere alle quotidiane beghe della politica ed alle recriminazioni di certi politici”

Cosa aveva detto Miccichè

“Bisogna dirlo, i nostri assessori si sono dimostrati non grandi uomini, lo posso dichiarare ufficialmente perchè se tu fai parte di un partito quando il presidente della Regione ti dice che è vietato usare i nomi dei propri partiti quindi qualsiasi cosa si fa a nome del governo Musumeci e non del proprio partito avrebbero dovuto reagire. I nostri assessori invece si sono piegati. Voi avete sentito dire mai a livello nazionale o internazionale che in un governo non c’è la rappresentanza? Gli assessori o i ministri di un partito che portano avanti la linea del partito rispetto alla linea e alle convinzioni di un altro partito?” aveva detto questa mattina Gianfranco Miccichè a margine dell’inaugurazione della mostra “Re” a Palazzo dei Normanni.