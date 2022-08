Ancora un incidente mortale nel Palermitano. Uno scontro frontale sulla statale 113 a Cefalù, nel tratto compreso tra Finale di Pollina e la spiaggia di Torre Conca, è costato la vita a un uomo di 70 anni, Salvatore Giambelluca.

Lo scontro con una Giulietta

L’impatto tra due auto, un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda, è stato fatale per il conducente dell’utilitaria per cui non ci sarebbe stato nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il 118 che ha soccorso i passeggeri. Le persone a bordo dell’Alfa sono rimaste ferite durante lo scontro e trasportate in ospedale. Inutili i soccorsi per l’uomo alla guida della vecchia Panda, invece, che è morto sul colpo.

Il recupero di vittima e feriti

Per consentire il recupero della vittima il traffico è stato bloccato per alcune ore. Adesso gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente a pochi passi dal Pollina Resort e a fare luce sulle cause che hanno portato alla morte del pensionato.

Ieri sera un incidente in città a Palermo

Nel ppomeriggio di ieri si era registrato uno scontro fra due auto nel centro cittadino di palermo ed esattamente in via La Farina. L’impatto è avvenuto intorno alle 16 all’incrocio con via Nicolò Garzilli, a pochi passi da piazza Croci. Uno scontro che ha causato diversi disagi alla viabilità, provocando traffico e rallentamenti per diversi minuti.

Due le auto coinvolte nello scontro

Come sopra ricordato, lo scontro ha visto coinvolte due auto. Uno di queste, un audi, ha riportato diversi danni. In seguito allo scontro, sul mezzo si sono attivati i sistemi di sicurezza, provocando l’apertura degli air bag laterali. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, in particolare il personale del 118 e dei vigili del fuoco. A coadiuvare le operazioni alcuni uomini della polizia municipale, che hanno effettuato le analisi di rito per stabilire quanto accaduto.