Nuovo scontro frontale sulla statale la Palermo–Sciacca. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto. Dopo lo scontro sarebbe divampato l’incendio di uno dei due veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo dell’auto scontrandosi con la vettura che proveniva nella direzione opposta. Uno dei due conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe. Ferite le altre tre persone.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni.

Grave incidente in via Messina Marine a Palermo, due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Messina Marine a Palermo, all'altezza del parcheggio 4 Torri. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due autovetture e una moto.









Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente della prima auto, che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure necessarie prima di disporre l’urgente trasferimento in ospedale del ferito.

Il traffico nella zona è momentaneamente rallentato a causa dell’incidente. Si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per l’esecuzione dei rilievi necessari a determinare la dinamica esatta dello scontro e per la gestione della viabilità.

Attenzione: Si potrebbero verificare ulteriori rallentamenti alla circolazione nell’area per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.