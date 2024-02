Entrambi i sinistri avvenuti fra via Archimede e piazza della Pace

Doppio incidente stradale centro di Palermo. Nel primo episodio, un mezzo della Rap si è scontrato con un furgoncino all’angolo fra piazza della Pace e via Archimede, a Borgo Vecchio. Nell’impatto, avvenute nei pressi del Ccr – il centro di raccolta comunale dei rifiuti – sono state danneggiate anche due auto parcheggiate. Sul posto i carabinieri. In corso le verifiche per stabilire le cause dell’incidente. Poco dopo, a circa un’ora di distanza, si è verificato un altro impatto, questa volta fra due auto (una Nissan e un’Alfa). Entrambi i conducenti non hanno riportato contusioni.







Incidente moto-autocarro vicino a Villa Igiea, scooterista in ospedale

Pochi giorni fa a Palermo un incidente si è verificato attorno in via Papa Sergio I di fronte all’hotel Villa Igiea. Nell’impatto l’uomo riportò alcune ferite al costato ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Sofia. Sul posto agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi al quale si affianca quello di pulizia stradale che rimuoverà i detriti dell’impatto una volta finiti i controlli di rito. Da verificare le cause dell’incidente e la relativa dinamica. Sull’asfalto ancora presenti i segni della frenata.

Vettura in fiamme alla Favorita, feriti e traffico paralizzato

Nei giorni precedenti un nuovo sinistro nel capoluogo siciliano. Si verificò infatti un tamponamento con vettura a fuoco all’interno del parco della Favorita. Tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente in viale Ercole. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno in gravi condizioni. Il traffico all’interno del parco è paralizzato per via della chiusura di una carreggiata in direzione centro città. Il sinistro si è verificato in viale Ercole, poco prima delle cosiddette Case Rocca. Nell’impatto una delle tre auto ha preso fuoco, probabilmente a causa di una perdita di carburante.

Immediato l’arrivo sul posto della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Gli occupanti dei mezzi sono stati subito messi in sicurezza e si è evitato il peggio. Viale Ercole è stato chiuso al traffico veicolare con deviazione in via Mater Dolorosa. Inevitabilmente il traffico è impazzito: si è creato un enorme ingorgo con coda chilometrica.