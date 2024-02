Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco

Tamponamento con vettura a fuoco all’interno del parco della Favorita a Palermo. Tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente in viale Ercole. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno è in gravi condizioni.

Traffico paralizzato

Il traffico all’interno del parco è paralizzato per via della chiusura di una carreggiata in direzione centro città. Il sinistro si è verificato in viale Ercole, poco prima delle cosiddette Case Rocca. Nell’impatto una delle tre auto ha preso fuoco, probabilmente a causa di una perdita di carburante.

Polizia municipale e vigili del fuoco sul posto

Immediato l’arrivo sul posto della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Gli occupanti dei mezzi sono stati subito messi in sicurezza e si è evitato il peggio. Viale Ercole è stato chiuso al traffico veicolare con deviazione in via Mater Dolorosa. Inevitabilmente il traffico è impazzito: si è creato un enorme ingorgo con coda chilometrica.

Incidente mortale di Mondello, la vittima era un orologiaio

Si chiamava Giovanni Pollicino la vittima dell’incidente stradale che è verificato la sera del 4 febbraio scorso in via Mattei a Mondello, borgata marinata di Palermo. Aveva 62 anni ed era un orologiaio residente a Carini. Dopo l’incidente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La sua auto, una Mercedes decappottabile, è finita fuori strada. La vettura si è ribaltata e Pollicino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. L’automobilista è stato riconosciuto in ospedale dal fratello e dalla compagna.

Erano da poco trascorse le 20 quando, per cause ancora da accertare, l’automobilista è uscito fuori strada. La vettura prima si sarebbe schiantata contro il tronco di un albero che si trova sul margine destro della carreggiata e, dopo una violenta carambola, si è ribaltata e ha sbattuto contro una Subaru parcheggiata sul margine sinistro.