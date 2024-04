Indagato per omicidio stradale l'automobilista

Mario Romano di 58 anni è morto in ospedale Civico di Palermo dopo un incidente avvenuto sulla statale Palermo Agrigento nella zona di Bolognetta.

Romano viaggiava a bordo di una moto Benelli che si è scontrata con una Dacia Duster guidata da un uomo di 54 anni ora indagato per omicidio stradale. A bordo dell’auto c’erano anche la moglie e il figlio.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e per il violento impatto il 58enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale dove è morto. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia. I mezzi sono stati sequestrati.

Incidente mortale dietro la questura, muore una donna in sella a una moto



Incidente mortale a Palermo. In piazzetta delle Vittime uno scontro tra una moto e un furgoncino. La vittima una donna morta in ospedale. La vittima dell’incidente è Anna Maria La Gattuta di 59 anni. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico, ma qui è morta. Il marito di 60 anni è stato portato in codice giallo al Policlinico.

La donna viaggiava in moto con il marito. Il loro scooter è stato investito da un furgone che ha preso in pieno il mezzo a due ruote.

E’ successo a due passi da palazzo Sclafani a due passi della squadra mobile. Il furgone avrebbe rotto i freni e ha investito marito e moglie a bordo dello scooter.

I due sono stati trasferiti in ospedale. La donna all’ospedale Civico e il marito al Policlinico. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale in via Dante, ecco chi è la vittima

E’ un uomo di quasi 54 anni la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via Dante a Palermo all’altezza del civico 56. Un motociclista, un uomo di origini romene, Ion Doru Vacarescu in sella ad un T-Max, ha perso la vita finendo contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato fatale.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Civico dove è morto per le ferite provocate all’impatto. Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Altra tragedia nel week-end di Pasqua

Un ragazzo di 30 anni, Calogero Pace, è morto a Serradifalco, nel Nisseno, in un incidente stradale. A bordo di una moto si sarebbe scontrato contro un carroattrezzi intorno alle 14.30 del lunedì di Pasquetta. Quando è arrivata l’ambulanza il motociclista era in arresto cardiaco e all’arrivo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è stato dichiarato il decesso.

Altro scontro nel ragusano

Incidente stradale con due feriti ed una vettura capovolta a Pasquetta lungo la strada Comiso-Vittoria. Il sinistro si è verificato attorno alle 15 di lunedì.

Sul posto sono accorsi i vigili urbani di Vittoria che hanno poi gestito il traffico. Dopo lo sbandamento, l’automobile è uscita fuori strada e si è capovolta. Sull’automobile viaggiavano due persone, made e figlie rimaste ferite. La figlia è già stata dimessa dall’ospedale mentre per la madre, che ha subito una frattura, si sono resi necessari degli accertamenti.

Altro incidente alla Conigliera

Si tratta dell’ennesimo incidente del fine settimana di Pasqua nel Palermitano. In particolare fra Palermo e l’immediata provincia. E’ stata giù ripristinata la pubblica illuminazione e nessun problema agli impianti di distribuzione del gas in via Pandolfini, la così detta conigliera dove, nel giorno di Pasqua, si è verificato un grave incidente stradale.

Nell’incidente stradale di via Pandolfini una ragazza di 19 anni è rimasta ferita. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Per essere estratta dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

