Scontro tra due scooter all’incrocio tra via Libertà e in via Notarbartolo. Uno dei due giovani alla guida è in gravi condizioni. L’incidente tra una Vespa Piaggio e un Sh 300.

Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, si è trattato di uno scontro frontale. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. L’impatto è stato molto violento, i due sono stati sbalzati dalla sella, ma ad avere la peggio è stato F.V.P, 32 anni, che era alla guida dell’Sh.

I sanitari del 118 giunti sul posto l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. E’ stato ricoverato al Trauma center, la prognosi è riservata. Anche il conducente della Vespa è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Soltanto due giorni fa, un altro grave scontro è avvenuto in via dell’Antilope, nel quartiere Bonagia. Nel violento impatto tra un’auto e uno scooter è rimasto ferito un uomo, anche lui è stato trasportato in codice rosso in ospedale. G.A, 71 anni, si trovava su uno Zip Piaggio quando è avvenuto lo schianto con una Fiat Punto guidata da G.C, 62 anni.

La scorsa settimana si è invece registrata l’ennesima vittima della strada a Palermo. Sandro Li Piedi, 45 anni, è deceduto all’ospedale Villa Sofia, dove era stato ricoverato dodici giorni prima. Era rimasto ferito in via Empedocle Restivo, dopo avere perso il controllo dello scooter ed essere finito contro un muretto.