Incidente sull’autostrada A29, tra Capaci e Isola delle Femmine. Due le persone rimaste ferite in uno scontro fra tre auto. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L’impatto è avvenuto in direzione Palermo, in prossimità delle gallerie.

Per cause ancora da accertare, sono si sono scontrate due vetture sulle quali è piombata una terza auto che procedeva poco dietro. Sono intervenuti i sanitari del 118, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dalle auto i feriti, che sono stati portati in ospedale. I rilievi per stabilire le responsabilità sono condotti dagli agenti della polizia stradale.

Saranno gli agenti a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo via Libertà e via Lazio. Ad essere coinvolte, almeno due vetture. Resta ancora tutta da ricostruire la dinamica di un sinistro che ha visto intervenire sul posto le ambulanze del 118 ed una squadra dei Vigili del Fuoco.