Il padre avvocato morto in bici

Un palermitano di 29 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto a Volpiano, in provincia di Torino.

Si tratta di Tarcisiò Calì. Il giovane viaggiava in sella a una moto: è morto a seguito di uno scontro con un camion guidato da un 47enne residente a Castiglione delle Stiviere. I due mezzi procedevano nella stessa direzione.

Il palermitano è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte del medico del 118. L’incidente è avvenuto mentre il camion stava per svoltare a destra in via Venezia. In zona è stato avvertito anche uno scoppio in quanto a seguito dell’impatto la moto ha preso fuoco mentre il rimorchio del camion si è staccato dalla motrice.

Tarcisio Calì era figlio dell’avvocato Maurizio Calì morto a febbraio per un malore in bici al Colle della Maddalena.

Sul posto i carabinieri di Volpiano e del nucleo Radiomobile di Chivasso, che dovranno accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco di Volpiano e Torino.