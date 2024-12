Revocato l'affidamento in prova

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di espiazione di pena detentiva emanato dalla Procura della Repubblica per i minorenni a seguito di revoca della misura dell’affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza nei confronti di un catanese di 23 anni, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Sorpreso dagli agenti

L’uomo, al momento sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova in relazione alla pena residua che stava scontando per più fatti di reato contro il patrimonio, è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, in via Tasso, a bordo di una moto di grossa cilindrata e con la targa occultata.

Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga cercando di dileguarsi, ma, dopo un rocambolesco inseguimento, i poliziotti sono comunque riusciti a bloccarlo. Appena sceso dalla moto, con una mossa fulminea, ha cercato di disfarsi di un’apparecchiatura volta ad annullare il segnale di chiusura delle portiere delle auto, attrezzatura che è stata subito recuperata e sequestrata dagli agenti del Commissariato di Librino. Inoltre, all’interno dello scooter sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso ed un passamontagna.

Senza patente e con lo scooter non assicurato

Durante il controllo lo scooter è risultato privo di assicurazione obbligatoria. L’uomo, invece, guidava senza patente. I poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e tentato furto aggravato, nonché alla contestazione, ai sensi del Codice della Strada, di guida senza patente e senza assicurazione.

A seguito della segnalazione della condotta delittuosa da parte degli agenti del Commissariato Librino, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la revoca del beneficio dell’affidamento in prova. Una volta rintracciato il 23enne in casa, i poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento del Tribunale, trasferendo presso un istituto penale nel quale dovrà scontare il residuo della pena.

