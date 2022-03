L'intervento dei funzionari dell’agenzia delle Dogane

Una sala da gioco abusiva per la raccolta di scommesse è stata scoperta in un bar di Misilmeri nel Palermitano, da parte dei funzionari dell’agenzia delle Dogane. Nel locale è stato trovato una stanza separato da una porta scorrevole, dove c’era una sala da gioco per la raccolta delle scommesse abusive effettuate dagli scommettitori con l’utilizzo di vari dispositivi informatici collegati con un bookmaker estero non autorizzato dall’agenzia e dalla questura di Palermo.

Al gestore, denunciato ed elevata una sanzione amministrativa di 50.000 euro per aver consentito le scommesse su eventi non previsti nel palinsesto ufficiale dell’Agenzia, mentre gli uffici di accertamento tributario procederanno a contestare l’evasione dell’imposta unica dovuta dai centri autorizzati al gioco a distanza.