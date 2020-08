Interventi dei carabinieri del comando provinciale di Palermo

Due piantagione di marijuana scoperte nel palermitano e un arresto per detenzione di droga. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo nel contrasto alla produzione e spaccio di stupefacenti.

La prima piantagione con 200 piante è stata trovata a Carini. La seconda coltivazione con 70 piante è stata trovata a Ciaculli. In entrambi i casi i sequestri sono stati effettuati a carico di ignoti.

Sono in corso indagini per risalire a chi ha impiantato le coltivazioni. Allo Zen i militari hanno arrestato un palermitano di 34 anni trovato in possesso di 200 grammi tra hashish e marijuana. L’uomo in attesa dell’udienza di convalida si trova ai domiciliari.

Solo quattro giorni fa erano state circa 130 le piante di sostanza stupefacente rinvenute a Misilmeri, in quell’occasione era stato tratto in arresto un 35enne palermitano.