I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 34enne catanese, di fatto domiciliato a Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in centro con il cane antidroga il pastore belga Nadia in una cesta in vimini sono stati trovati 16 involucri di cocaina ma, e due panetti da due chili nella cucina a gas. Una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 300.000 euro.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici di rito.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo.