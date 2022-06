I finanzieri del comando provinciale di Palermo, in occasione della finale di play-off della serie C tra il Palermo e il Padova hanno multato un bagarino che nei pressi dello Stadio “Renzo Barbera” vendeva biglietti a prezzi maggiorati a due tifosi.

I militari del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Palermo, in collaborazione con i militari del Gruppo di Palermo, a poche ore dall’attesissima finale – per la quale era stato registrato il sold out dei biglietti – hanno svelato un ulteriore escamotage adottato dal “bagarino”.

L’uomo procedeva a fotocopiare più volte il medesimo biglietto, risultato essere realmente acquistato e intestato a un’altra persona, vendendolo come “unico” a ignari avventori acquirenti (di cui – allo stato – è sconosciuto il numero complessivo); al momento dell’intervento è stato trovato in possesso di altre tre copie dello stesso titolo di accesso, relativo ad un posto in “curva sud”.

Nel corso dei successivi controlli di vigilanza fiscale, effettuati “a campione” a ridosso dei tornelli per accedere presso l’impianto sportivo, i finanzieri hanno identificato un tifoso palermitano in possesso di un biglietto fotocopia di “curva sud”, senza la procedura del “cambio nominativo”.

Al bagarino è stata contestata una sanzione, per un importo tra i 2.500 e i 10.000 euro; al tifoso, entrato all’interno dello stadio con biglietto non a suo nome, è stata contestata una multa, per un importo tra i 100 e i 500 euro.