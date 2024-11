Un vero e proprio deposito di scooter rubati è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio.

In particolare, l’attenzione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” si è concentrata in un vicolo ben preciso, nei pressi di piazza Carlo Alberto, non raggiungibile dalle auto e, quindi, ritenuto meno esposto a sguardi indiscreti.

L’area, però, non è sfuggita ai poliziotti che, nel corso di una capillare attività di pattugliamento del quartiere, hanno trovato parcheggiati in bella vista ben sette motocicli, risultati rubati nelle ore precedenti in diverse zone della città.

Lo scooter recuperato

I poliziotti hanno recuperato gli scooter per compiere tutti gli accertamenti del caso, utili a risalire all’identità dei legittimi proprietari per informarli del ritrovamento. Alcuni di loro hanno rivelato agli agenti di non essersi neppure accorti del furto. Una volta concordate le modalità di restituzione dei motocicli, i proprietari hanno manifestato la loro gratitudine alla Polizia di Stato per l’ennesima azione volta a contrastare fenomeni di illegalità, a salvaguardia delle legittime aspirazioni dei cittadini a vivere in una comunità sicura.

Negli ultimi mesi, l’incessante azione della Polizia di Stato ha permesso di recuperare diversi veicoli rubati, smantellando i piani criminali di ladri senza scrupoli.

Il precedente a Catania

Approfitta del buio della notte per rubare un motociclo caricandolo in macchina, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato. L’attività di indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dal proprietario dello scooter, che ha raccontato ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” di aver parcheggiato il mezzo a due ruote la sera prima nella pubblica via nei pressi di via VI Aprile.

Il ladro beccato grazie alle telecamere di videosorveglianza

Fondamentale è stata l’acquisizione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali è stato possibile accertare che lo scooter era stato rubato da un soggetto che l’aveva caricato su una macchina portandolo via. Le immagini visionate hanno permesso di acquisire la targa dell’auto utilizzata per compiere il furto, risultata priva di assicurazione ed intestata ad una persona deceduta.

La macchina è stata individuata dagli agenti del Commissariato all’interno di un cortile privato. A questo punto è iniziata una attenta attività di osservazione, andata avanti per alcuni giorni, che ha consentito di verificare che l’auto fosse in uso al ladro immortalato dalle telecamere. Successivamente bloccato e condotto negli uffici del Commissariato l’uomo, un 43enne catanese, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, per lui sono scattate anche le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, poiché materiale utilizzatore dell’auto, per un importo complessivo di circa 2000 euro.

