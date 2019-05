Non ha lasciato scampo l'occhio attento degli agenti

La polizia municipale di Palermo ha scovato un “furbetto” del pass dei disabili: un anziano che esponeva sulla sua automobile un pass fasullo. La vicenda è accaduta nei pressi del porto.

Aveva parcheggiato la sua 600 nella zona blu di via Ammiraglio Gravina, con il pass in bella evidenza sul parabrezza. Anche se perfettamente riprodotto, l’occhio attento di una pattuglia del nucleo della polizia municipale addetto a questo tipo di controlli, ha fatto scattare gli accertamenti tramite la centrale operativa presso il competente ufficio comunale e la banca dati della motorizzazione. Il responso non ha lasciato dubbi: la targa della 600 era riprodotta sul pass con numerazione intestata ad una signora ottantaduenne abbinata ad altra auto.

Gli uomini della polizia municipale hanno così individuato il conducente, un sessantatreenne, che utilizzava la 600 di proprietà di un familiare.

L’anziano è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la contraffazione del tagliando. Il pass falsificato è stato sequestrato.