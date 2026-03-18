Giovedì 19 e venerdì 20 marzo, e poi, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, alle ore 21, al Ridotto del Teatro Sant’Eugenio, di piazza Europa 39/41 a Palermo, va in scena lo spettacolo “Scoppiati” di Marco Pupella e liberamente ispirato alla celebre opera di Dario Fo “Coppia aperta”.

In scena gli attori Sandra Zerilli e Massimiliano Sciascia. Regia di Marco Pupella e Gaia Paternostro.

La commedia ruota attorno ad una coppia sposata e in crisi. Il marito, sedicente progressista, pretende una “coppia moderna, aperta” per poter vivere liberamente le sue avventure extraconiugali, convinto che la moglie debba accettare la situazione in nome della modernità dei rapporti. Lei, inizialmente fragile, gelosa e psicologicamente manipolata, tenta di adeguarsi a questa nuova configurazione affettiva, ma subisce continue umiliazioni e crolli emotivi.

Il gioco di poteri si ribalta quando, quasi per caso, è proprio la moglie a trovare un vero interesse amoroso fuori dal matrimonio nei confronti di un uomo colto, affettuoso e sinceramente attratto da lei. Di fronte a questa novità, il marito, che si credeva sicuro e dominante, entra in una spirale di panico, gelosia e disperazione.

Il testo, ironico e pungente, smaschera l’ipocrisia della “coppia moderna” impostata unilateralmente, mettendo in scena i meccanismi di controllo, i doppi standard maschili e la complessità delle relazioni affettive. Tra comicità e denuncia sociale, la commedia porta a riflettere su libertà, uguaglianza e rispetto reciproco.

Inevitabilmente, la coppia, finirà per scoppiare.





Lo spettacolo, è inserito all’interno rassegna Venerdì Contemporaneo 2026 in corso al teatro Sant’Eugenio di Palermo, e che vede la direzione artistica di Marco Pupella.

Produzione: Teatro Sant’Eugenio di Palermo.

Biglietti: €10.

Info e prenotazioni: 091.6710494

Ulteriori info e biglietti on line su: www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 10.00

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