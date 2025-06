Sei pronta a scoprire un luogo dove le esperienze di un gruppo di donne si intrecciano, per costruire insieme percorsi di supporto?

B-UNA è molto più di un luogo fisico; è un simbolo di connessione e creazione di alleanze. Il suo nome racchiude l’essenza delle nostre idee.

“Buna” (বুন) in bengalese significa “tessere”, un richiamo all’intreccio di storie, culture e amicizie.”Bhuna” (ভুনা) ricorda il mix di spezie che anticipa una nuova ricetta, un’immagine perfetta per le nuove opportunità che nasceranno qui.”B-UNA” è anche “Be One”, al femminile: l’invito a essere una cosa sola, unite e alleate in una comunità che si supporta a vicenda.





Lo Spazio B-Una è pensato per accogliere, ascoltare e offrire supporto concreto a donne che arrivano da ogni parte del mondo. Si propone di essere un punto di riferimento per l’orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio, ma anche per la condivisione di esperienze e saperi che aiutino a mitigare i fattori che ne escludono l’accesso.

Vieni a festeggiare con noi a questo nuovo inizio!

Luogo: Arci Porco Rosso, Piazza Casa Professa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Party

Ora: 18:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://fb.me/e/3mtqASiVd

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.