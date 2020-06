I rilievi dell'incidente della polizia stradale

Un’altra famiglia che dal nord si sposta al sud diretta a Palermo poteva creare qualche problema nel capoluogo siciliano.

Hanno scoperto di essere positiva al Coronavirus per caso, quando sono stati trasportati al pronto soccorso dopo un incidente stradale. E’ accaduto a una famiglia di tre persone che venerdì scorso è rimasta coinvolta in un sinistro in provincia di Arezzo.

Secondo quanto appreso, si tratterebbe di casi tutti asintomatici. Sempre in base a quanto emerso, provenivano dall’Est Europa ed erano diretti a Palermo in auto.

Intanto, sempre oggi, un cittadino romeno residente a Palermo, ha preso un pulmino da Arezzo e con questo è arrivato nel capoluogo siciliano. Gli agenti di polizia lo hanno trovato che passeggiava per le strade del mercato palermitano di Ballarò dove abita.

Adesso dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria. Si sta decidendo se portarlo in ospedale o all’albergo Covid San Paolo Palace; la sua permanenza sarà monitorata dalle forze dell’ordine. Adesso si dovrà anche cercare di risalire quante persone sono venute a contatto con l’uomo.