Cos'ha detto il ministro Spadafora su Facebook

Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche giovanili e lo Sport, in diretta su Facebook ha affermato: «Stiamo a buon punto nel trovare un accordo per venire incontro a tutti».

«Non è facile – ha spiegato il ministro – Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno, poi c’è la Rai, Mediaset e Dazn. Insomma, è una partita complessa ma ci stiamo riuscendo». Spadafora però ha sottolineato che «ovviamente non sarà possibile vedere tutte le partite».

In attesa di saperne di più, dal Consiglio di Lega Serie A è emersa la volontà di ricominciare il prossimo 12 settembre, ma per ufficializzare la data bisognerà attendere le decisioni del Comitato Esecutivo dell’Uefa in programma mercoledì prossimo, 17 giugno, quando saranno rese note le date in cui si concluderanno le competizioni contenintali di questa stagione e l’inizio della prossima. Solo dopo sarà ufficializzata (o cambiata) la data del 12 settembre.