Lo dice l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4 ore 21:27 è stata avvertita a Ragusa. Lo dice l’istituto di geofisica e vulcanologia.

Il sisma si è sentito anche a Catania, Siracusa fino a Palermo. Adesso si cerca di capire se nella provincia di Ragusa ci sono stati danni.

Una violenta scossa di terremoto si è registrata nel Siracusano. La terra ha tremato in modo violento in tutto il capoluogo ma secondo l’Istituto di vulcanologia l’epicentro si è registrato a Ragusa: la scossa è stata tra magnitudo 4.9 e 5.4.

Una forte scossa di terremoto – stimata dall’Ingv di magnitudo 4.6 – è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese.

L’epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri.

L’ipocentro del sisma, conferma l’Ingv sul proprio sito, è stato localizzato a 15 chilometri a sud di Acate, cioè in mare a pochi chilometri dalla costa. La profondità dell’evento è stimato invece in 30 chilometri.

Tante le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Siracusa e Ragusa, in tanti hanno preferito scendere in strada, temendo il crollo delle case: a tanti è venuto in mente quanto accaduto 30 anni quando la notte del 13 dicembre del 1990 il sisma causò la morte di 12 persone, tutte a Carlentini.

Si sta facendo la conta dei danni, non è ancora chiaro quanti il terremoto ne abbia provocati. “Sono sceso in strada, avevo troppa paura” ha raccontato un siracusano che ha preferito rifugiarsi nel suo camper.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.6 registrata questa sera al largo della costa ragusana ha provocato panico tra la popolazione, anche se fino a questo momento – viene confermato – non si segnalano danni, nè feriti. In alcuni paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, la gente si è riversata per strada.

Musumeci è in contatto con il prefetto e capo Protezione civile. Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.