SISMA

Due le scosse di terremoto in Sicilia che si sono verificate nelle ultime ore: una nel Palermitano e una nel Messinese. Una in mare, nella costa siciliana centro settentrionale, al largo di Palermo, alle 2:13 di magnitudo 2.4. La scossa è stata registrata ad una profondità di 3 km di Roma. Il sisma non è stato avvertito sulla terraferma.

L’altro terremoto, più forte, con scossa di magnitudo 3.5, si è verificato alle ore 07:16 con epicentro a Stromboli, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 279.1 km. A rilevare il sisma è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La tragedia di Ischia

Era commessa in un negozio di Ischia, Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Viveva con il compagno, ancora disperso, nella zona del Rarone, una delle più colpite dalla lava di fango scesa nella notte di ieri.

Sui social il ricordo commosso di tantissimi amici e di clienti del negozio dove lavorava. Molti la definiscono un angelo, ne ricordano il tratto di bontà e mitezza ed era particolarmente benvoluta da tutti. Il suo corpo era stato ritrovato nei pressi di via Celaro, sotto un metro e mezzo di fango. Particolarmente complesse erano state le operazioni di recupero.

Soccorritori al lavoro tutta la notte a Casamicciola nella speranza di ritrovare gli 11 dispersi della frana che ha provocato la morte di una donna, 13 feriti, travolto auto e abitazioni, invaso di fango interi quartieri. Il vento forte che soffia sull’isola rende difficili le operazioni ma le attività vanno avanti. Sul porto l’alba restituisce le immagini di distruzione provocate dall’evento straordinario di ieri notte, mentre al porto si vedono nitidamente le auto arrivate fino al mare dopo una corsa di centinaia di metri provocata dall’ondata di fango. Proseguono le operazioni di pulizia delle strade lungo via Monte della Misericordia e tutte le traverse collegate. I carabinieri hanno svolto controlli antisciacallaggio a tutela delle abitazioni ora vuote. Sono 164 al momento gli sfollati.

Al momento gli undici dispersi della frana di Casamicciola sono due famiglie, una di cinque persone con un bimbo e un’altra di tre con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un’anziana. Ci sono anche due famiglie con bimbi tra i dispersi della frana di Casamicciola. Lo si apprende dallo staff amministrativo del Comune di Lacco Ameno.